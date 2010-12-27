Фотофакт: кто уродует новые памятники Выборга?

Канал PIter.TV публикует фото- и видеосвидетельства актов вандализма в отношении новых арт-объектов города Выборга.

Менее месяца назад в Парке Ленина неподалеку от Рыночной площади появился новый арт-объект: "Рыцари и Дама сердца". Средневековые фигуры, выполненные из стали, сразу стали пользоваться популярностью у местных жителей и туристов. Люди фотографируют скульптуры, делают с ними селфи, отдыхают и общаются на новой скамейке. Однако не все выборжцы и гости города относятся к объекту уважительно. Почти каждую неделю "Рыцари и дама" привлекают внимание выпивших прохожих и просто вандалов. В распоряжении канала Piter.TV есть несколько десятков фотографий и видео, на которых люди вытворяют с монументами несусветные вещи.

Вот этот бородатый мужчина в синей толстовке решил отточить на рыцаре несколько боевых приемов. Он лупил скульптуру ногами, даже сделал "вертушку". Сталь выдержала "тренировку", но, понятно, что в дальнейшем такие спарринги могут негативно сказаться на состоянии скульптуры.

А эта компания подростков, гуляющая после полуночи, по-очереди запрыгивала на плечи-головы рыцарей, и раскачивала их из стороны в сторону. Опять-таки, обошлось без значительных повреждений. Но, уже через несколько дней на рыцарей залезли другие старшеклассники... Еще десяток-другой таких вылазок, и памятникам наверняка придется туго.

Тем более, что иногда на рыцарей забираются совсем уж крупные персонажи.

Что еще? Рыцарей и даму обливают пивом, забрасывают мусором, на скамейку забираются с ногами (классические кортаны), уж не будем говорить про число пошлых жестов, обращенных в сторону Прекрасной Дамы. Увы, многие современные выборжцы оказались далеки от романтических идеалов эпохи Средневековья. И ладно бы только мужчины... но и представительницы прекрасного пола тоже не считаются с произведениями искусства. То ли в жизни мужского плеча не хватает, то ли алкоголь превращает любую красавицу в "шальную императрицу".

Обидно, но все это происходит в год 725-летия Выборга, когда внешний вид города серьезно изменился.. За весну и лето парк Ленина и его окрестности буквально преобразились - здесь провели капремонт домов и реставрацию памятников, благоустройство и озеленение парковых территорий. Но стараниями таких людей можно перечеркнуть многое из сделанного. Новые остановки и афишные тумбы уже изуродовали маркерами и незаконной рекламой, новые клумбы недосчитались десятков цветов, сорванных прохожими, а теперь и средневековый арт-объект страдает от своей популярности. Надолго ли хватит "Рыцарям и даме" их стальной брони в таких условиях - вопрос риторический и печальный...

В ближайшее время мы также опубликуем видео самых жестких и отмороженных выходок вандалов на площадке у Рыночной площади.