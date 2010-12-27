Новые автобусные остановки в Выборге стали жертвой вандалов

Вандалы продолжают портить городское благоустройство. На этот раз жертвой граффитистов стали только что установленные автобусные остановки. Нанесенные надписи смыть не удалось.

Меньше двух месяцев простояли новые остановки в Выборге в своем изначальном чистом обличии. На прошлой неделе вандалы изрисовали стекла сразу на двух остановках вблизи Рыночной площади.

Работники "Комбината благоустройства" смогли удалить с остановок только часть граффити, нанесенных вандалами. Сильным растворителем удалось смыть краску желтого и черного цветов, белую краску со стен остановок убрать не удалось. Также вандалы сократили количество вазонов с цветами, закрепленных на ограждениях вдоль проезжей части. Так три вазона бесследно исчезли с оргаждения неподалеку от Автомойки "Торнадо" на Ленинградском шоссе. "Комбинат благоустройства" уже направил акт в районную администрацию по факту кражи, но маловероятно, что похитителей или сами похищенные вазоны удастся обнаружить.

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Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", итоги лета не утешительны: за этот сезон Выборг подвергался актам вандализма больше, чем в предыдущие года. Кроме граффити и воровства вазонов горожане в период оформления цветников регулярно выкапывали саженцы для последующей посадки на своих дачах. На таком небольшом на первый взгляд бытовом воровстве, город также терял большие суммы бюджетных денег. Впрочем несмотря на то, что сезон уже почти закончился, цветы продолжают пропадать каждый день.

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По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"