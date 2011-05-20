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Видео: петербуржцы не успели набрать бесплатного антисептика на Бумажной

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Люди стояли в очереди с большими бутылками.

Во вторник, 24 марта, на Бумажной улице появились баки с бесплатным антисептиком. Сегодня, 26 марта, он закончился. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял горожан, которые не успели набрать дезинфектора.

Еще днем у баков стояла очередь. Предположительно, в ней было более 50 человек. Петербуржцы пришли с бутылками от 1,5 до 5 литров. 

Баки с дезинфицирующим средством предоставил Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт. На данный момент жидкость в них закончилась. 

Ранее специалисты рассказали, как дезинфицировать гаджеты

Видео: Piter.TV 

Теги: антисептик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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