Видео: петербуржцы не успели набрать бесплатного антисептика на Бумажной

Во вторник, 24 марта, на Бумажной улице появились баки с бесплатным антисептиком. Сегодня, 26 марта, он закончился. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял горожан, которые не успели набрать дезинфектора.
Еще днем у баков стояла очередь. Предположительно, в ней было более 50 человек. Петербуржцы пришли с бутылками от 1,5 до 5 литров.
Баки с дезинфицирующим средством предоставил Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт. На данный момент жидкость в них закончилась.
Ранее специалисты рассказали, как дезинфицировать гаджеты.
Видео: Piter.TV
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