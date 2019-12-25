В Москве школьники пожаловались на аллергию из-за антисептика

Признаков отравления у школьников не обнаружили.

В Москве около двадцати школьников пожаловались на аллергию из-за антисептика. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в школе в районе Северное Тушино. Отмечается, что после распыления спрея для рук ученики второго "А" класса стали жаловаться на аллергию, сыпь и головную боль. На место происшествия прибыли медики, они начали осматривать школьников.

Отмечается, что превышения ПДК вредных веществ не обнаружили. В школе сообщили, что последствия инцидента уже ликвидировали. Признаков отравления у школьников не обнаружили.

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Фото: Piter.tv