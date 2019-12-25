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Гендиректор РЭО заявил, что строительство экопромышленного парка под Нижним Новгородом идет по плану
Сегодня, 14:46
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Гендиректор РЭО заявил, что строительство экопромышленного парка под Нижним Новгородом идет по плану

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По его словам, мощность производств резидентов парка оценивается в 492,5 тысячи тонн в год.

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев заявил, что строительство экопромышленного парка под Нижним Новгородом идет по плану. Его слова приводит телеканал "360".

Буцаев обсудил этот вопрос с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. По его словам, в регионе строится ряд объектов, с помощью которых получится прийти к выполнению показателей федеральных проектов по созданию комплексной системы ТКО и формированию экономики замкнутого цикла. Также гендиректор РЭО отметил, что мощность производств резидентов парка оценивается в 492,5 тысячи тонн в год.

Ранее Абрамченко рассказала об экологическом будущем России.

Фото: Piter.tv

Теги: денис буцаев, нижний новгород, российский экологический оператор, строительство, экопромышленный парк
Категории: Лента новостей, Новости России,

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