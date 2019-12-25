Эксперт рассказал, чем заменить популярный "Мирамистин" , если антисептик исчезнет из аптек

Андрей Кондрахин сообщил об аналогах препарата.

Эксперт рассказал, чем заменить популярный антисептик, когда он исчезнет из российских аптек. Ранее в стране власти заблокировали работу производителя антисептиков "Мирамистин" и "Окомистин". В интервью журналистам телеканала "360.ru" кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как ситуация скажется на качестве лечения пациентов. Эксперт пояснил, что в России остается много аналогов препарата а его популярность объясняется лишь хорошей маркетинговой политикой.

Он просто очень хорошо был представлен. Он позиционировался, как мыло в космосе, потом попал в гражданскую среду и постепенно стал завоевывать умы. Мы как-то без него раньше справлялись, у нас достаточно большое количество средств, которые позволяют также проводить дезинфицирующие процедуры. Андрей Кондрахин, терапевт

Андрей Кондрахин добавил, что исчезновение из аптек "Мирамистина" — это "не такая страшная история". Из аналогов препарата доктор указал на "Лизобакт", "Лизоцим", "Тантум-Верде" и ряд других с такими же свойствами — уничтожение бактерий, вирусов, грибков. Эи средства представлены для пациентов как в виде спреев, так и в виде таблеток.

Напомним, что деятельность компании-производителя препаратов "Мирамистин" и "Окомистин" заблокирована по решению суда. Причиной блокировки работы 164 медицинских представителей компании ООО "Инфамед" стал корпоративный спор. Препарат участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с российским министерством по обороне.

Врач Кондрахин посоветовал больше отдыхать при повышенном атмосферном давлении.

Фото: Вконтакте / Мирамистин®