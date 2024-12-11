Врач Кондрахин посоветовал больше отдыхать при повышенном атмосферном давлении

По словам эксперта, недомогания могут почувствовать люди с вегето-сосудистыми и нервными заболеваниями.

Врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин посоветовал больше отдыхать при повышенном атмосферном давлении. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, недомогания из-за атмосферного давления в первую очередь могут почувствовать люди с вегето-сосудистыми и нервными заболеваниями. Также проблемы со здоровьем могут у людей, имеющих проблемы с легкими. Кондрахин призвал не принимать никакие стимулирующие напитки, чтобы не перегружать нервную систему. Врач отметил, что все несрочные дела стоит отложить на потом, чтобы сохранить здоровье.

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Фото: Piter.tv