Эколог Рыбальченко оценил, каких последствий стоит ожидать от теплого января

По его словам, со сложностям столкнулись те, кто привык к другому образу жизни зимой.

Эколог Илья Рыбальченко оценил, каких последствий стоит ожидать от теплого января. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, природа хорошо умеет приспосабливаться к изменениям климата. При этом он подчеркнул, что со сложностям столкнулись те, кто привык к другому образу жизни зимой. В качестве примера Рыбальченко отметил, что у медведей нарушается сон и режим питания в зимний период. Также эколог добавил, что из-за теплой зимы изменится график наполнения рек, и это отразится на рыбной ловле.

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Фото: Piter.tv