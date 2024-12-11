HR-эксперт Исакова объяснила, почему зумеры часто увольняются с работы

По ее словам, к молодежи не надо относиться предвзято.

HR-эксперт Юлия Исакова объяснила, почему зумеры часто увольняются с работы. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала жалобы российских работодателей на зумеров, которых они считают неквалифицированными, эмоциональными и слишком амбициозными. Исакова отметила, что к молодежи не надо относиться предвзято. Она подчеркнула, что часто причинами увольнения могут быть низкая мотивация и неудовлетворенность условиями труда. По словам эксперта, если новый сотрудник уволился, то это значит, что работодатель неправильно организовал его адаптацию.

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Фото: Piter.tv