Disney не смог удержать проект от слива в соцсети раньше времени.

Видео о производстве мини-сериала "Оби-Ван Кеноби" слили в Сети. Ролик распространился по социальным сетям вместе с концепт-артами проекта. Создатели стали быстро удалять видео, но пользователи успели сохранить эти записи.

Напомним, что разработчики мини-сериала планировали показать свой проект 12 ноября на большом онлайн-мероприятии. Но компании Disney не удалось удержать фильм в секрете. Так как сейчас видео активно удаляется из Интернета, что говорит пользователям о его подлинности.

На кадрах заметно, что Кеноби снова предстоит сразиться со своим экс-учеником Энакином Скайуокером, который уже стал Дартом Вейдером. Напомним, что лорда ситхов сыграл Хейден Кристенсен. Выход проекта "Оби-Ван Кеноби" намечен на 2022 год. создатели ранее говорили о том, что сюжет мини-сериала развернется через 10 лет после событий, описанных в фильме "Звездные войны: Эпизод III — Месть ситхов". Режиссером данной работы выступила Дебора Чоу. Она работала над созданием "Мандалорца".

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Фото и видео: Telegram / GamerLifeOfficial