Видео: неизвестные устроили фаер-шоу в Кудрово

Ночью жители Кудрово стали зрителями фаер-шоу. Очевидец поделился видео в социальных сетях.
В шоу принимали участие два человека, еще один стоял в стороне. Выступление также привлекло внимание прохожих. Также на фоне слышна музыка. Можно предположить, что горожане проводили репетицию.
В период самоизоляции петербуржцы нередко становились участниками "балконных" концертов. Так, например, джазового музыканта заметили в Красносельском районе. Еще один певец периодически выступал на Петроградке.
Видео: vk.com/spb_today_unpublished
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