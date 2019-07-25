Видео: неизвестные устроили фаер-шоу в Кудрово

Судя по всему, репетиция проходила в ночное время.

Ночью жители Кудрово стали зрителями фаер-шоу. Очевидец поделился видео в социальных сетях.

В шоу принимали участие два человека, еще один стоял в стороне. Выступление также привлекло внимание прохожих. Также на фоне слышна музыка. Можно предположить, что горожане проводили репетицию.

В период самоизоляции петербуржцы нередко становились участниками "балконных" концертов. Так, например, джазового музыканта заметили в Красносельском районе. Еще один певец периодически выступал на Петроградке.

Видео: vk.com/spb_today_unpublished