Петербуржец устроил джазовый концерт на балконе

Его слышали не только пешеходы, но и жители соседних домов.

Житель Красносельского района Петербурга устроил концерт на своем балконе. Очевидцы поделились видео в социальных сетях 1 апреля.

Мужчина проживает на 1 этаже в жилом комплексе недалеко от проспекта Ветеранов. Судя по всему, он играл на саксофоне. Музыка была слышна на улице и жильцам соседних домов.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к такому выступлению. Одни отметили, что сходили бы на такой концерт, а другие считают, что звуки беспокоят других людей.

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