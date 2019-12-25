Автор песни опубликовал видео на YouTube.

Семен Слепаков записал матерную песню про коронавирус. Авторами композиции выступил сам шоумен,а также Джавид Курбанов. Слепаков выложил ролик на платформе собственного канала на YouTube. На данный момент музыкальное видео посмотрело более 2,7 миллионов человек. Семен Слепаков назвал песню про коронавирусную инфекцию "Вирусной". На данный момент ролик находится в трендах российского сегмента YouTube.

Напомним, что с 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. На сегодняшний день в мире инфекцией заразились более 750 тысяч человек. Из них 36 тысяч пациентов скончались.

Мартиросян и Слепаков запускают новое шоу.

Фото и видео: YouTube/Семен Слепаков

