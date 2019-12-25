Мартиросян и Слепаков запускают новое шоу

Они будут писать известным музыкантам песни в течение часа.

Комики Гарик Мартиросян и Семен Слепаков запускают новое музыкальное шоу. Они будут писать знаменитостям песни в течение одного часа. Об этом Мартиросян рассказал в интервью ведущей программы "Просто о сложном" Софико Шеварднадзе в "Яндекс. Эфире".

Кого именно из музыкантов хотят пригласить ведущие, пока не уточняется. Дата премьеры тоже не называется.

Также Мартиросян рассказал Шеварднадзе о новых форматах юмора. Он отметил, что в России на первый план вышли блогеры, которые пришли на смену юмористам, выступающим в формате стендапа. Мартиросян заявил, что сейчас в тренде "блогерский юмор, такой кусачий". Он предположил, что это какие-то производные от стендапа.

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Фото: скрин / "Просто о сложном"