Тимати "свел" все татуировки на руках и теле

Многочисленные рисунки были одной из фишек хип-хоп исполнителя.

Тимати опубликовал в Instagram новое видео, на котором показал абсолютно чистую кожу на руках, намекнув, что свел все свои тату.

Отметим, что многочисленные черно-белые и цветные рисунки на руках и теле были своеобразной фишкой хип-хоп исполнителя. Они украшали не только шею, плечи и предплечья музыканта, но и даже костяшки пальцев.

Подписчики Тимати удивились бесследному исчезновению многочисленных тату. Они сразу не поняли, что именно изменилось в музыканте, однако потом заметили пропажу так называемых рукавов. Несколько десятков девушек экспертно заявили, что тату прячутся под десятками слоев тонального крема. Другие предположили, что Тимати воспользовался специальной программой по удалению рисунков на коже.

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Видео: Instagram / timatiofficial