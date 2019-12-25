Бузова не поедет на шоу к Мадонне из-за коронавируса

Телеведущая не хочет находиться на карантине 14 дней.

Телеведущая Ольга Бузова отменила свою поездку на шоу Мадонны во Франции. Она отметила, что сейчас эта страна попала в список нежелательных из-за коронавируса. По возвращению артистке придется 14 дней находиться на карантине, чего она не хочет. Об этом она сама написала в своем Instagram.

Российская звезда написала, что "береженого бог бережет". Свою поездку она запланировала еще в декабре. Она должна была стать сюрпризом для ее возлюбленного Давида Манукяна. Бузова освободила 10 и 11 марта в своем графике, купила билеты на самолет, забронировала отель, организовала проход на шоу Madam X и даже приготовила местечко в ресторане с видом на Эйфелеву башню. Накануне артистка все отменила.

В своем блоге певица отметила, что не может нарушить пожелания медиков и рисковать "нашим с вами" здоровьем. 13 числа Бузова выступает в Вологде, а на следующий день в Череповце. Она надеется, что совсем скоро эпидемия коронавируса закончится, и можно будет вновь спокойно путешествовать.

Ранее мы писали, что Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле".

Фото: Instagram / buzova86