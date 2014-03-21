Тату-мастер рассказала о плюсах и минусах татуировок

Одна мысль о воплощении задумки может поднять настроение и, в некоторых случаях, даже повысить самооценку.

Татуировки давно перестали быть табуированной темой в обществе. Все больше людей стремятся украсить своё тело рисунками и надписями, как замысловатыми, так и минималистичными. О том, насколько востребован этот вид искусства прямо сейчас, рассказала московский тату-мастер Анна Чернова в беседе с Spb.aif.ru.

Эксперт подчеркнула, что нанесение тату может принести пользу человеку, главным образом, в вопросах ментального здоровья. Одна мысль о воплощении задумки может поднять настроение и, в некоторых случаях, даже повысить самооценку. Чернова отметила, что тату становится для клиента уникальным украшением, дополнением к образу и способом выразить своё внутреннее "я".

Кроме того, учёные из Алабамы (США) пришли к выводу, что тату положительно влияют на иммунную систему. Так, первая процедура действует сродни вирусу или бактерии, вызывая воспаление. Однако последующие тату стимулируют выработку веществ, усиливающих работу иммунной защиты, практически как вакцина

Чтобы избежать проблем, необходимо своевременно подобрать добросовестного тату-мастера. Эксперт посоветовала ознакомиться с портфолио человека, который будет бить татуировку, изучить его соцсети и отзывы клиентов. Также не стоит экономить на тату.

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