Видео: жители Петроградки стали слушателями концерта на балконе

Горожане выразили свое мнение по поводу концерта в социальной сети.

Днем 15 апреля петербуржцы устроили концерт на своем балконе. Очевидцы поделились видео в социальных сетях.

Музыкальную "группу" заметили на балконе дома №4 по Большому Проспекту П.С. Она привлекла внимание пешеходов и водителей. Таким образом петербуржцы проводят свое время на самоизоляции. В условиях коронавируса импровизированные концерты стали нередкостью по всему миру.

Пользователи неоднозначно отнеслись к такому выступлению. Некоторые пожалели соседей, другие, наоборот, похвалили исполнителей за то, что не унывают и решили поддержать других людей.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с саксофонистом на балконе на Крестовском острове.

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