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Вчера, 22:56
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Видео: недалеко от "Беговой" заметили сову

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Птица выбрала для себя место у Желтого дворца.

Петербуржцы заметили сову, сидящую на на заборе у Желтого дворца в Приморском районе. Очевидцы поделились видео в социальных сетях 12 сентября.

Птица расположилась на ограде на Мебельной улице, однако просидела на месте недолго, взлетела и затем приземлилась на траву.

"Никто не терял сову"?,

- поинтересовался пользователь. 

Один из комментаторов записи пошутил о том, что в школу Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере идет набор призывников. 

Нередко жители Петербурга замечают животных, птиц и рептилий в городе. Так, например, в Парке 300-летия на дереве увидели игуану, а в Выборгском районе - пасущийся табун лошадей

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное"

Теги: сова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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