Видео: недалеко от "Беговой" заметили сову

Птица выбрала для себя место у Желтого дворца.

Петербуржцы заметили сову, сидящую на на заборе у Желтого дворца в Приморском районе. Очевидцы поделились видео в социальных сетях 12 сентября.

Птица расположилась на ограде на Мебельной улице, однако просидела на месте недолго, взлетела и затем приземлилась на траву.

"Никто не терял сову"?, - поинтересовался пользователь.

Один из комментаторов записи пошутил о том, что в школу Хогвартс из серии книг о Гарри Поттере идет набор призывников.

Нередко жители Петербурга замечают животных, птиц и рептилий в городе. Так, например, в Парке 300-летия на дереве увидели игуану, а в Выборгском районе - пасущийся табун лошадей.

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