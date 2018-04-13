Жители Приморского района заметили потерявшуюся игуану

Ящерица сидела высоко на дереве в Парке 300-летия.

В Приморском районе Петербурга на дереве обнаружили крупную игуану. Очевидцы сообщили о "потеряшке" в социальных сетях.

Зеленую ящерицу с длинным хвостом заметили между листвы в Парке 300-летия. Комментаторы стали переживать за судьбу рептилии и попросили сообщить точные координаты. Хозяина игуаны хотят поскорее найти.

"Почему сразу потерял? Может, он гуляет", - написал один из пользователей.

О пропаже пока никто не сообщал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу.

Фото: vk.com/lahta_spb