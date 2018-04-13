Жители Приморского района заметили потерявшуюся игуану

В Приморском районе Петербурга на дереве обнаружили крупную игуану. Очевидцы сообщили о "потеряшке" в социальных сетях.
Зеленую ящерицу с длинным хвостом заметили между листвы в Парке 300-летия. Комментаторы стали переживать за судьбу рептилии и попросили сообщить точные координаты. Хозяина игуаны хотят поскорее найти.
"Почему сразу потерял? Может, он гуляет",
- написал один из пользователей.
О пропаже пока никто не сообщал.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу.
Фото: vk.com/lahta_spb
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