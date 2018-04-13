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Жители Приморского района заметили потерявшуюся игуану
Сегодня, 17:32
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nadezhda_sib

Жители Приморского района заметили потерявшуюся игуану

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Ящерица сидела высоко на дереве в Парке 300-летия.

В Приморском районе Петербурга на дереве обнаружили крупную игуану. Очевидцы сообщили о "потеряшке" в социальных сетях.

Зеленую ящерицу с длинным хвостом заметили между листвы в Парке 300-летия. Комментаторы стали переживать за судьбу рептилии и попросили сообщить точные координаты. Хозяина игуаны хотят поскорее найти.

"Почему сразу потерял? Может, он гуляет",

- написал один из пользователей.

О пропаже пока никто не сообщал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Кота Ахилла хотят сделать оракулом чемпионата Европы по футболу

Фото: vk.com/lahta_spb

Теги: игуана, ящерица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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