Медсанчасть в Петергофе получила предостережение из-за содержания игуаны

Специалисты отметили, что для содержания рептилий требуется наличие специальной подстилки (субстрата), доступ к питьевой воде, ультрафиолетовые лампы для поддержания в террариуме комфортной для животной температуры.

СЗМУ Росприроднадзора объявило предостережение медсанчасти в Петергофе по факту содержания игуаны обыкновенной. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора.

Было проведено выездное обследование. Животное содержится в террариуме, оборудованном прибором измерения температуры воздуха и влажности, ветками, искусственной растительностью и бассейном. Пол террариума застлан сухими газетами. Укрытий и субстрата инспекторы не обнаружили. На момент осмотра в террариуме отсутствовала вода, ультрафиолетовая лампа не работала.

Специалисты отметили, что для содержания рептилий требуется наличие специальной подстилки (субстрата), доступ к питьевой воде, ультрафиолетовые лампы для поддержания в террариуме комфортной для животной температуры. Вышеуказанные условия содержания не были соблюдены.

Ранее Росприроднадзор предупредил, что плюсовые температуры и солнечная погода, установившиеся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, способствуют выходу из спячки змей.

Фото и видео: Telegram/ RPN_SZFO