Ленинградский зоопарк показал необычную черную шипохвостую игуану

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали черную шипохвостую игуану. Мимо этого создания трудно пройти.

Чешуя игуаны похожа на рисунок из маленькой мозаики: по всей длине туловища тянется лес острых шипов. А хвост будто цепочка колючих колец, карие глаза тоже завораживают.

Уделите 46 секунд восхищению особой красотой черной шипохвостой игуаны. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

