Сегодня, 15:31
Ленинградский зоопарк показал необычную черную шипохвостую игуану

Чешуя игуаны похожа на рисунок из маленькой мозаики: по всей длине туловища тянется лес острых шипов.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали черную шипохвостую игуану. Мимо этого создания трудно пройти. 

Уделите 46 секунд восхищению особой красотой черной шипохвостой игуаны. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Ранее мы рассказывали о том, что Ботанический сад Петра Великого подарил экзотические растения обезьянам зоопарка. Для приматов они стали и угощением, и декорациями для лазанья, и новыми игрушками. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

