34 миллиона лет назад игуаны проплыли на плотах пятую часть пути вокруг света

Древние игуаны проплыли более восьми тысяч километров от Северной Америки до Фиджи, цепляясь за плавающую растительность.

Согласно новому исследованию, около 34 миллионов лет назад игуаны совершили самое продолжительное из известных трансокеанских путешествий среди наземных видов, проплыв пятую часть пути вокруг света из Северной Америки, чтобы обосноваться на Фиджи. Ученые считают, что игуаны преодолели более 5000 миль (8000 километров) на плотах из растительности и прибыли на Фиджи вскоре после образования островов.

Можно представить, что какой-то циклон повалил деревья, на которых была стая игуан и, возможно, их яйца, а затем они попали в океанские течения и переплыли на плотах. ведущий автор Саймон Скарпетта, ведущий автор и доцент кафедры экологии в Университете Сан-Франциско

Ярко-зелёные ящерицы Фиджи — единственные игуаны за пределами Западного полушария, и то, как они туда попали, долгое время оставалось загадкой. В результате нового генетического анализа, опубликованного в понедельник, 17 марта, в журнале PNAS, исследователи обнаружили, что игуаны Фиджи гораздо ближе к своим сородичам из Западного полушария, чем считалось ранее. Они проделали путь напрямую с западного побережья Соединённых Штатов на Фиджи около 34 миллионов лет назад.

То, что они добрались до Фиджи напрямую из Северной Америки, кажется безумием. Но альтернативные модели, предполагающие колонизацию с прилегающих территорий, не подходят по срокам, поскольку мы знаем, что они прибыли на Фиджи в течение последних 34 миллионов лет или около того. соавтор исследования Джимми Макгуайр, профессор биологии Калифорнийского университета в Беркли

Ранее некоторые биологи предполагали, что фиджийские ящерицы, относящиеся к роду Brachylophus, произошли от ныне вымершего семейства игуан, которые когда-то населяли Тихий океан. Другие предполагали, что ящерицы могли перемещаться на более короткие расстояния из Южной Америки через Антарктиду или Австралию, прежде чем окончательно обосноваться в Тихом океане. Однако эти идеи были основаны на прошлых генетических исследованиях, которые не давали однозначного ответа на вопрос, насколько близко фиджийские игуаны связаны с другими игуановыми.

Новый анализ основан на последовательности ДНК всего генома, которую Скарпетта собрал у более чем 200 экземпляров игуан из музеев по всему миру. Исследование показало, что род Brachylophus на Фиджи наиболее близок к ящерицам из рода Diposaurus, которые широко распространены в пустынях Северной Америки. Эти пустынные игуаны хорошо приспособлены к палящему зною, поэтому потенциально могли пережить долгое путешествие.

Игуаны и пустынные игуаны, в частности, устойчивы к голоду и обезвоживанию, поэтому я подумал, что если бы существовала какая-то группа позвоночных или ящериц, которая действительно могла бы преодолеть 8000-километровый путь через Тихий океан по растительному покрову, то это был бы предок, похожий на пустынную игуану. ведущий автор Саймон Скарпетта, ведущий автор и доцент кафедры экологии в Университете Сан-Франциско

По оценкам исследователей, эти линии разделились примерно 34 миллиона лет назад, что примерно соответствует геологической истории формирования островов. Скарпетта отметил, что результаты их анализа говорят о том, что как только на месте нынешнего Фиджи появилась суша, эти игуаны, возможно, колонизировали её.

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Фото: pxhere.com