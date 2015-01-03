Давление соцсетей может превратить дружбу в работу на полный рабочий день

Восприятие функций и норм социальных сетей, особенно визуального контента и ожиданий доступности, может привести к тому, что подростки будут испытывать цифровой стресс, который может стать причиной ссор с друзьями

Дружба — важнейшая часть нашей жизни. Поддерживать связь с друзьями в интернете очень важно, особенно для подростков. Однако развитие дружеских отношений в интернете требует времени и может подразумевать почти постоянную доступность, что может вызывать цифровой стресс, который возникает, когда ожидания в социальных сетях не оправдываются. Это, в свою очередь, может приводить к конфликтам между друзьями. Новое научное исследование, опубликованное в Frontiers in Digital Health учёными из Италии, показывает, как ожидания в социальных сетях в группах друзей и цифровой стресс со временем влияют на дружеские отношения и конфликты подростков.

Мы показываем, что восприятие подростками норм социальных сетей и уникальных особенностей социальных сетей способствует цифровому стрессу, который, в свою очередь, усиливает конфликты в дружбе. Федерика Анджелини, исследовательница из Падуанского университета

Эксперт указала, что разочарование из-за несбывшихся ожиданий в социальных сетях — например, когда друзья не отвечают или не взаимодействуют так, как ожидалось, — является более сильным фактором, предсказывающим конфликт в дружбе, чем необходимость постоянно быть на связи". Свыше 1100 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет приняли участие в исследовании, в ходе которого были собраны данные о дружбе и использовании социальных сетей в двух точках времени с разницей в шесть месяцев. В частности, исследователи сосредоточились на том, как потребность подростков быть постоянно на связи (зацикленность) и чувства грусти, гнева или разочарования, которые могут возникнуть, когда подростки обнаруживают, что друзья недоступны в социальных сетях (разочарование), могут привести к цифровому стрессу и конфликтам в дружбе. Разочарование оказалось тем поведением, которое с наибольшей вероятностью приводит к ссорам через шесть месяцев после первоначального сбора данных.

Люди чувствуют себя разочарованными из-за того, что их друзья недоступны или не отвечают на сообщения. Это разочарование возникает из-за несбывшихся ожиданий и приводит к негативным эмоциям, которые могут перерасти в конфликты в дружбе. Федерика Анджелини, исследовательница из Падуанского университета

С другой стороны, по информации от ученых, рринуждение в меньшей степени влияет на частоту возникновения конфликтов, что может быть связано с тем, что постоянная доступность является нормой в отношениях между сверстниками. Исследователи обнаружили, что изображения и видео, размещенные на социальных платформах, могут играть особенно важную роль в том, как использование социальных сетей может вызывать конфликты в дружбе. Установлено, что визуальный контент позволяет подросткам легче видеть, чем занимаются их друзья в любой момент времени. Если подростки замечают, что их друзья активны в Сети или проводят время с другими людьми, игнорируя их сообщения, они могут чувствовать себя исключенными, ревнивыми или отвергнутыми. Это повышенное осознание может усилить негативные эмоции и способствовать напряженности в дружбе.

Налаживание здоровых дружеских отношений

Научная работа показывает, как ожидания, связанные с социальными сетями, и цифровой стресс влияют на дружеские отношения подростков. Выявление ключевых факторов стресса, например, визуального контента и ожиданий доступности, а также понимание динамики онлайн-взаимодействия между друзьями может помочь преподавателям, родителям и подросткам выработать более здоровые онлайн-привычки. Одной из таких привычек для подростков может быть установление границ, например, планирование времени, когда вы не будете в сети, или управление уведомлениями. Если делать это в обсуждении с друзьями, это также может помочь уменьшить недопонимание.

Если научиться принимать тот факт, что не на каждое сообщение нужно отвечать немедленно, это может снизить цифровой стресс и сохранить здоровые дружеские отношения. Федерика Анджелини, исследовательница из Падуанского университета

Исследование даёт ценную информацию о том, как устроена дружба в подростковом возрасте, но имеет некоторые ограничения, отметили учёные. Например, оно основано на самооценке подростков в отношении использования социальных сетей, которая может не полностью отражать реальное поведение в социальных сетях. Кроме того, шестимесячный период исследования не позволяет изучить долгосрочные последствия.

В будущих исследованиях можно было бы использовать объективные показатели активности в социальных сетях и увеличить временной интервал, чтобы лучше понять, как цифровой стресс и конфликты в дружбе развиваются с течением времени. Федерика Анджелини, исследовательница из Падуанского университета

"Застрявших" астронавтов NASA после возвращения из космоса будут выносить на носилках.

Фото: pxhere.com