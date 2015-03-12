"Застрявших" астронавтов NASA после возвращения из космоса будут выносить на носилках

Когда астронавты возвращаются после длительного пребывания в космосе, их часто выносят из капсул и укладывают на носилки для медицинского осмотра. «Застрявшие» астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор не станут исключением.

Ожидается, что во вторник, 18 марта, американские астронавты из NASA Сунита Уильямс и Бутч Уилмор благополучно приводнятся в мировом океане Земли в капсуле экипажа американской компании SpaceX. Этим процессом завершится более чем девятимесячное пребывание людей в космическом пространстве, которое изначально должно было продлиться всего несколько недель. Когда капсулу откроют, то астронавтов, вероятнее всего, вынесут и положат на носилки. Причина такого развития ситуации не связана с конкретной миссией Уильямса и Уилмора на борту МКС, а является просто вопросом протокола, которому должны следовать все астронавты, сообщили эксперты научному изданию Live Science.

Когда астронавты возвращаются на Землю из космоса, они не могут сразу встать на ноги после приземления. Это связано с временными изменениями в организме, которые происходят в космосе, — факт, который НАСА учитывает с помощью строгих процедур безопасности. Многие из них не хотят, чтобы их выносили на носилках, но им говорят, что это необходимо. Об этом авторам Live Science рассказал Джон ДеВитт, директор по прикладным спортивным наукам в Университете Райса в Техасе и бывший старший научный сотрудник Космического центра Джонсона NASA, где он разрабатывал методы улучшения здоровья астронавтов во время космических полётов.

"Космическая морская болезнь"

Точно так же, как кто-то может почувствовать укачивание на американских горках или во время плавания на лодке по неспокойной воде, астронавты могут испытывать головокружение и тошноту при возвращении на Землю. По словам ДеВитта, в первую очередь по этой причине астронавтов обычно выносят на носилках после приземления в качестве меры предосторожности. Это временное ощущение возникает из-за того, что наши тела устроены так, чтобы использовать в своих интересах постоянную силу, которая притягивает нас к Земле, — гравитацию. Однако орбитальные космические станции, такие как МКС, находятся в постоянном свободном падении на нашу планету, что создаёт у находящихся внутри астронавтов ощущение невесомости и заставляет их тела адаптироваться к изменённой среде.

По словам ДеВитта, одно из существенных изменений происходит в сенсорной вестибулярной системе внутреннего уха, которая имеет решающее значение для поддержания равновесия. В космосе эта система привыкает игнорировать определённые сенсорные сигналы, пока мозг адаптируется к невесомости.

Поэтому, когда астронавты возвращаются на Землю и гравитация возвращается, они снова начинают адаптироваться, что может временно вызвать "космическую укачку". Джон ДеВитт, директор по прикладным спортивным наукам в Университете Райса в Техасе

Ещё одно изменение, с которым сталкиваются астронавты, особенно те, кто проводит в космосе долгое время, — это постепенная потеря мышечной и костной массы. В то время как на Земле гравитации обычно достаточно, чтобы поддерживать мышцы в тонусе, астронавтам в космосе не нужно так часто использовать свои мышцы. Из-за недостатка активности мышцы со временем ослабевают и уменьшаются в размерах, что приводит к состоянию, известному как атрофия мышц.

"Мы чувствуем себя сильными и готовыми"

Чтобы противодействовать этим и другим эффектам, связанным с космическими полётами, астронавты, которые проводят длительное время в космосе, в том числе Уильямс Уилмор, ежедневно выполняют комплекс упражнений с использованием оборудования на борту станции. Эксперт объяснил по электронной почте ДеВитту о том, что тренировался последние девять месяцев, поэтому чувствует себя сильным и готовым противостоять гравитации Земли.

Напомним, что Уильямс и Уилмор входят в состав экипажа Crew-9 вместе с астронавтом NASA (американского национального агенства по исследованию космичкского пространства и аэронавтике) Ником Хейгом и космонавтом "Роскосмоса" Александром Горбуновым, которые должны вернуться на нашу планету на космическом корабле SpaceX Dragon 18 марта. Их возвращение говорит о завершении неожиданного девятимесячного пребывания Уильямса и Уилмора на борту после того, как капсула Boeing Starliner, на которой они отправились в полёт, столкнулась с несколькими проблемами во время полёта к Международной космической станции (МКС), включая неисправности двигателей и утечку топлива. В результате NASA вернуло космический корабль на Землю пустым.

Напомним, что влияние длительного космического полёта на организм человека является активной областью исследований. В настоящее время российский космонавт Валерий Поляков является рекордсменом по продолжительности пребывания в космосе, проведя 437 дней — чуть более 14 месяцев — на борту ныне не существующей космической станции "Мир" в 1994 и 1995 годах.

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Фото: YouTube / NASA