Видео: на улице Партизана Германа каршеринг снес светофор

Вероятно, водитель не справился с управлением.

На видео, которое попало в редакцию Piter.tv, запечатлен момент аварии с участием каршеринга на улице Партизана Германа сегодня утром.

Камера зафиксировала, как машина по прямой идет прямо на островок безопасности и сбивает столб с дорожными знаками и светофором. Обстоятельства ДТП не попали в зону фиксации, поэтому неясно, не справился ли водитель с управлением из-за собственной невнимательности, или из-за чего-то другого.

Вероятно, водитель не получил сильных травм, поскольку на фото, опубликованных очевидцами в соцсетях, нет карет скорой помощи, а предполагаемый виновник ДТП стоит возле сильно помятого авто.

Ранее мы писали, что пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Видео: Piter.tv