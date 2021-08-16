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Видео: на улице Партизана Германа каршеринг снес светофор

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Вероятно, водитель не справился с управлением.

На видео, которое попало в редакцию Piter.tv, запечатлен момент аварии с участием каршеринга на улице Партизана Германа сегодня утром.

Камера зафиксировала, как машина по прямой идет прямо на островок безопасности и сбивает столб с дорожными знаками и светофором. Обстоятельства ДТП не попали в зону фиксации, поэтому неясно, не справился ли водитель с управлением из-за собственной невнимательности, или из-за чего-то другого. 

Вероятно, водитель не получил сильных травм, поскольку на фото, опубликованных очевидцами в соцсетях, нет карет скорой помощи, а предполагаемый виновник ДТП стоит возле сильно помятого авто.

Ранее мы писали, что пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Видео: Piter.tv

Теги: авария, дтп, каршеринг
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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