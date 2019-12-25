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Пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей
Сегодня, 10:20
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей

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Площадь горения в производственном здании уточняется.

В понедельник, 16 августа, пресс-служба МЧС по Петербургу сообщила о пожаре в Приморском районе. Сигнал поступил в 9:48. 

Прибывшие пожарные уточнили, что по адресу Коломяжский проспект, 10, горит кровля производственного здания. Площадь пожара уточняется. В 10:12 пожару присвоили ранг 1-БИС. 

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Возгорание тушат 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

UPD: площадь пожара составляет 20 кв. метров. На момент 10:48 возгорание локализовали. 

Ранее мы писали, что на трассе в Ленобласти водитель сбил лося и въехал в дерево.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, пожар, пожар приморский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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