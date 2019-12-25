Пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей

Площадь горения в производственном здании уточняется.

В понедельник, 16 августа, пресс-служба МЧС по Петербургу сообщила о пожаре в Приморском районе. Сигнал поступил в 9:48.

Прибывшие пожарные уточнили, что по адресу Коломяжский проспект, 10, горит кровля производственного здания. Площадь пожара уточняется. В 10:12 пожару присвоили ранг 1-БИС.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Возгорание тушат 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

UPD: площадь пожара составляет 20 кв. метров. На момент 10:48 возгорание локализовали.

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Фото: Piter.tv