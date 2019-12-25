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Каршеринг снёс светофор на Партизана Германа
Сегодня, 10:35
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Каршеринг снёс светофор на Партизана Германа

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На опубликованных фото можно заметить, что машина сильно пострадала. В каком состоянии водитель, неизвестно.

Утром в понедельник, 16 августа, на улице Партизана Германа у дома №6к1 произошла авария с каршерингом, сообщили очевидцы в социальных сетях. 

Каршеринг Яндекс.Драйва пошёл тараном на островок безопасности и стоящие на нем знаки со светофором. Горе-водителя рядом не видно.

отметил автор публикации

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неясно, как именно произошла авария.

Ранее мы писали, что пожар на Коломяжском проспекте пытаются потушить 28 спасателей.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: авария, авария с каршерингом, дтп, каршеринг
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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