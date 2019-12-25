Каршеринг снёс светофор на Партизана Германа

Утром в понедельник, 16 августа, на улице Партизана Германа у дома №6к1 произошла авария с каршерингом, сообщили очевидцы в социальных сетях.
Каршеринг Яндекс.Драйва пошёл тараном на островок безопасности и стоящие на нем знаки со светофором. Горе-водителя рядом не видно.
отметил автор публикации
Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неясно, как именно произошла авария.
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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте
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