Каршеринг снёс светофор на Партизана Германа

На опубликованных фото можно заметить, что машина сильно пострадала. В каком состоянии водитель, неизвестно.

Утром в понедельник, 16 августа, на улице Партизана Германа у дома №6к1 произошла авария с каршерингом, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Каршеринг Яндекс.Драйва пошёл тараном на островок безопасности и стоящие на нем знаки со светофором. Горе-водителя рядом не видно. отметил автор публикации

Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Также неясно, как именно произошла авария.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте