Видео: на Софийской забил огромный фонтан кипятка

На Софийской улице произошла коммунальная авария. Из-под земли забил огромный фонтан с горячей водой.

Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. Трубу прорвало в районе дома 78 на Софийской улице. Судя по видео с места события, из поврежденной трубы бьет вода на высоту нескольких метров. Так как повредился трубопровод с кипятком, улице заволакивает туманом.

Рядом с местом нового несанкционированного фонтана стоят припаркованные машины и ходят люди. Теплосети уже предупреждали горожан, что в случаи прорыва лучше избегать мест парения. Очевидцы отмечают, что в соседнем бизнес-центре пропало отопление. Но вода из кранов идет.

Накануне на Тульской улице в результате прорыва трубы женщина получила серьезные ожоги всего тела. А на прошлой неделе Piter.tv сообщал, что на проспекте Славы машина полностью ушла под землю.

Видео: Рiter.tv