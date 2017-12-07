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Asyaromanenkova
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На проспекте Славы машина полностью ушла под землю

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В месте прорыва трубы на проспекте Славы легковой автомобиль провалился под землю. Машина практически полностью ушла под асфальт.

Прорыв трубы с горячей водой привел к серьезному происшествию на проспекте Славы. Кипяток залил много припаркованных машин. Нор больше всего не повезло владельцу вишневого автомобиля (по предварительным данным очевидцев - это Daewoo Matiz). Вода подмыла грунт под припаркованной иномаркой. В итоге та проломила асфальт и оказалась в огромной яме. Из провала торчит только край автомобиля.

Сотрудники аварийной службы собрались вокруг ямы. На месте работают аварийные бригады.

Ранее Piter.tv сообщал, что машина ушла под землю из-за разлившегося кипятка на Гражданском.

Видео: Piter.tv

Теги: коммунальная авраия , новости питера , новости спб , провалилась машина , происшествия спб
Категории: Картина дня Происшествия

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