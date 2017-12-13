На Маршала Новикова машина провалилась под асфальт

Очевидцы рассказывают. что во дворе на улице Маршала Новикова легковой автомобиль частично провалился под землю. Автомобиль оказался в воде из-за прорыва трубы.

Вечером в среду, 13 декабря, легковой автомобиль ушел под асфальт во дворе дома на Маршала Новикова в Петербурге. Очевидцы сообщают, что машина ехала по дороге, когда под ней просела дорога. После чего передняя ее часть оказалась в воде.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за прорыва трубы с холодной водой. Жидкость подмыла грунт под тротуаром. О том, как из авот выбрался водитель не сообщается.

Сейчас на месте работают представители аварийных служб. Автомобиль и яму огородили лентами.

буквально неделю назад, Piter.tv передавал, что на проспекте Славы машина полностью ушла под землю. осложняло ситуацию то, что машина оказалась в яме с горячей водой. К счастью, никого внутри салона в момент ЧП не было. А еще раньше машина ушла под землю из-за разлившегося кипятка на Гражданском.

Видео: Piter.tv