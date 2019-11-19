Установлены личности погибших в Пензе, которые провалились в машине в яму с кипятком

Очевидцы рассказали, что мужчины успели выскочить, но их придавило машиной.

Установлены личности погибших людей, которые провалились в машине в яму с кипятком на парковке в Пензе.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал первые подробности трагедии и публиковал первые кадры с места событий в Пензе. ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС России сообщает, что ЧП произошло в 09 часов 45 минут (мск) на улице Аустрина в Пензе. Автомобиль "Лада Ларгус" с людьми провалился полностью в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы с кипятком. В результате ЧП погибли 2 человека, которые находились в машине. Прибывшие на место спасатели вытащили машину и погибших людей.

Сейчас стало известно, что установлены личности погибших. Это мужчины 1970 и 1966 годов рождения. Очевидцы рассказывают, что незадолго до трагедии из-под асфальта шел пар. Погибшие мужчины успели выскочить из машины, но их придавило автомобилем, а яма моментально заполнилась кипятком. На опубликованных снимках в соцсетях видно, что один из мужчин находился в яме вне машины.

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Фото: ВК, СОВА ПЕНЗА АВТО

Видео: HUE