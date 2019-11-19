Опубликовано видео с моментом падения машины в яму с кипятком в Пензе

Водитель, вероятно, не заметил из-за сильного пара яму и наехал на край бурлящей ямы правыми колесами.

Появилось видео с камеры наблюдения на здании с моментом падения машины с людьми в яму с кипятком в Пензе.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал жуткие подробности крупного ЧП в Пензе, а также публиковал фото и видео с места трагедии, где два человека сварились заживо в яме с кипятком, провалившись туда в машине. ЧП произошло около 9.40 на парковке на улице Аустрина в Пензе. Автомобиль "Лада Ларгус" с людьми провалился полностью в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы с кипятком. В результате ЧП погибли 2 человека, которые находились в машине. Прибывшие на место спасатели вытащили машину и погибших людей.

Позднее были установлены личности погибших, ими оказались мужчины 1966 и 1970 годов рождения. Сейчас появилось видео с моментом падения автомобиля в яму. На опубликованных кадрах видео видно, что из-под асфальта валит густой пар. Вероятно, из-за пара водитель не заметил опасности и заехал правыми колесами машины в яму. Автомобиль, переворачиваясь на крышу, моментально рухнул вниз.

Фото: ВК, СОВА ПЕНЗА АВТО

Видео: HUE