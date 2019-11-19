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В Пензе сварились заживо два человека в машине, которая провалилась в яму с кипятком

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Автомобиль с людьми провалился на парковке возле одного из ТЦ Пензы.

Сегодня утром, 19 ноября, автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком на парковке у магазина.

ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС России сообщает, что ЧП произошло  в 09 часов 45 минут (мск) на улице Аустрина в Пензе. Автомобиль "Лада Ларгус" с людьми провалился полностью в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы с кипятком. В результате ЧП погибли 2 человека, которые находились в машине.

Прибывшие на место спасатели вытащили машину и погибших людей. Позднее стали известны личности погибших.

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Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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