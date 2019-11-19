В Пензе сварились заживо два человека в машине, которая провалилась в яму с кипятком

Сегодня утром, 19 ноября, автомобиль с людьми провалился в яму с кипятком на парковке у магазина.
ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС России сообщает, что ЧП произошло в 09 часов 45 минут (мск) на улице Аустрина в Пензе. Автомобиль "Лада Ларгус" с людьми провалился полностью в яму, которая образовалась из-за прорыва трубы с кипятком. В результате ЧП погибли 2 человека, которые находились в машине.
Прибывшие на место спасатели вытащили машину и погибших людей. Позднее стали известны личности погибших.
Сегодня ранее: Приятель пропавшей в Красноярске девушки сознался в убийстве
Видео: HUE
Обсуждение ( 0 )