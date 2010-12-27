Приятель пропавшей в Красноярске девушки сознался в убийстве

Любовник забил девушку арматурой, тело засыпал мусором и листьями.

Кинолог ФСИН сознался в убийстве девушки, которая пропала 15 ноября, уехав из дома на своей машине.

Следственные органы СК по Красноярскому краю сообщают, что задержан подозреваемый в убийстве 29-летней жительницы Красноярска. Девушка уехала из дома 15 ноября на своей машине в поселок Арейское и пропала. По подозрению в убийстве задержан 31-летний житель Красноярска, который под тяжестью предъявленных улик сознался в убийстве.

Мужчина рассказал, что девушка приехала к нему для выяснения отношений. По дороге в Красноярск на территории заброшенной воинской части в ходе ссоры возникшей на почве неприязненных отношений мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, после засыпал тело мусором. После содеянного он сел в машину убитой, доехал до Красноярска и бросил машину на одной из улиц города.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Красноярскому краю

В соцсетях пишут, что девушка была долгие годы влюблена в мужчину, но тот не отвечал ей взаимностью. Затем он сдался, и они встречались два года. Летом пара поссорилась и рассталась. За это время мужчина успел жениться.

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Фото: Piter.TV