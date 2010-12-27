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Из офиса в Красноярске похитили 6 кг золота
Сегодня, 9:12
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Из офиса в Красноярске похитили 6 кг золота

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Стоимость похищенного золота около 18 миллионов рублей.

 

В Красноярске из частного офиса украли 5,9 кг золота.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в полицию обратились с заявлением о краже золота из частного офиса в Центральном районе Красноярска. Заявляется, что из сейфа неизвестные похитили 5,9 кг золота стоимостью около 18 миллионов рублей.

Название фирмы, откуда было украдено золото, не уточняется. На месте происшествия работают оперативники, устанавливается личность преступника.

Сегодня ранее: В Подмосковье накрыли крупнейшую за последние годы нарколабораторию (видео).

Фото: pixabay.com

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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