Из офиса в Красноярске похитили 6 кг золота

Стоимость похищенного золота около 18 миллионов рублей.

В Красноярске из частного офиса украли 5,9 кг золота.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что в полицию обратились с заявлением о краже золота из частного офиса в Центральном районе Красноярска. Заявляется, что из сейфа неизвестные похитили 5,9 кг золота стоимостью около 18 миллионов рублей.

Название фирмы, откуда было украдено золото, не уточняется. На месте происшествия работают оперативники, устанавливается личность преступника.

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