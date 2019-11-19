В Подмосковье ликвидирована крупнейшая нарколаборатория

В течении месяца здесь могло производится около 1,5 тонны синтетических наркотиков.

В Серпуховском районе сотрудниками МВД РФ ликвидирована крупнейшая за последние годы лаборатория по производству синтетических наркотиков.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщает, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупная нарколаборатория, которая ежемесячно производила 1,5 тонны наркотических веществ. При обыске на территории бывшего фермерского хозяйства площадью 4 га было обнаружено и изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, семь химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование. Стоимость оборудования от 200 до 500 тысяч рублей каждый.

В лаборатории задержаны трое граждан Украины, которые выполняли выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик. Через несколько часов полицейские установили и задержали организатора лаборатории. Роли в группе были четко распределены, а сбыт наркотиков был налажен через интернет в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский край. Кроме того, ликвидированы розничные сети сбыта наркотических веществ в четырех регионах страны.

Все задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее: В Подмосковье ликвидирована нарколаборатория, которую создали россияне и украинцы.

Видео: МВД РФ