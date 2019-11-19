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Опубликовано видео жестокого избиения капитана ЦСН ФСБ в Москве

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Момент избиения капитана ФСБ в одном из столичных баров попало в объектив камеры наблюдения.

В одном из столичных баров был жестоко избит капитан ФСБ.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал об избиение капитана ФСБ в одном из столичных баров на Пречистенской набережной в Москве.  В результате избиения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Подробности происшествия выясняются, ведет розыск причастных к избиению.

Сейчас появилось видео избиения с камеры наблюдения бара. На данном видео видно, что конфликт начался у стойки бара. На капитана ФСБ напали сразу несколько человек. Драка переместилась на улицу у входа в бар. От полученных ударов мужчина упал на асфальт.

Ранее: В Пензе два человека сварились заживо, провалившись в яму с кипятком в машине (видео).

Видео: BAZA

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

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Сегодня 13:30

На видео видно что сам первый бадаться начал

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Сегодня 13:21

И опять бородатые молодые люди

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Аноним
Сегодня 13:28

Доколе

 

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