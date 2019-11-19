Опубликовано видео жестокого избиения капитана ЦСН ФСБ в Москве

В одном из столичных баров был жестоко избит капитан ФСБ.
Сегодня ранее Piter.TV рассказывал об избиение капитана ФСБ в одном из столичных баров на Пречистенской набережной в Москве. В результате избиения мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Подробности происшествия выясняются, ведет розыск причастных к избиению.
Сейчас появилось видео избиения с камеры наблюдения бара. На данном видео видно, что конфликт начался у стойки бара. На капитана ФСБ напали сразу несколько человек. Драка переместилась на улицу у входа в бар. От полученных ударов мужчина упал на асфальт.
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Видео: BAZA
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На видео видно что сам первый бадаться начал
И опять бородатые молодые люди
Доколе