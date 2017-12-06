Машина ушла под землю из-за разлившегося кипятка на Гражданском

Очевидцы сняли на видео частично провалившийся под землю автомобиль на Гражданском проспекте. такси увязло из-за прорыва кипятка.

Разлив горячей воды в районе дома 85 на Гражданском проспекте привел к еще одному ЧП. Из-за размыва грунта под землю частично провалилась машина. Желтое такси стояло недалеко от эпицентра прорыва. Так как воду еще не откачали, то о спасение автомобиля пока не идет речи.

Владельца машины не видно. Тем не менее, на первом видео Рiter.tv с места события мужчина ходил вокруг еще не провалившейся машины и переругивался с сотрудниками аварийной службы.

Ранее мы сообщали, что на Гражданском кипяток заливает припаркованные машины.

Видео: Piter.tv