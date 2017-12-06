На Гражданском кипяток заливает припаркованные машины

На Гражданском проспекте произошла коммунальная авария: прорвало трубу с горячей водой. Кипяток заливает припаркованные машины.

В среду, 6 декабря, произошла очередная коммунальная авария в Северной столице. Около дома 85 на Гражданском проспекте прорвало трубу. Кипяток заливает дороги, тротуары. Вода заливает припаркованные машины.

Очевидцы сообщают, что из-за аварии некоторые жители домов не могут попасть домой. Подробности ЧП пока не известны. Есть ли пострадавшие люди или автомобили - не сообщается. Район окутало густым туманом. Пешеходам трудно пройти, а машинам проехать затопленный участок.

К месту приехали аварийные службы. Разлив огородили лентой. От асфальта размягчился асфальт, водители не могут выяснить, как выбраться из горячей ловушки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург