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На Гражданском кипяток заливает припаркованные машины

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На Гражданском проспекте произошла коммунальная авария: прорвало трубу с горячей водой. Кипяток заливает припаркованные машины.

В среду, 6 декабря, произошла очередная коммунальная авария в Северной столице. Около дома 85 на Гражданском проспекте прорвало трубу. Кипяток заливает дороги, тротуары. Вода заливает припаркованные машины.

Очевидцы сообщают, что из-за аварии некоторые жители домов не могут попасть домой. Подробности ЧП пока не известны. Есть ли пострадавшие люди или автомобили - не сообщается. Район окутало густым туманом. Пешеходам трудно пройти, а машинам проехать затопленный участок.

К месту приехали аварийные службы. Разлив огородили лентой. От асфальта размягчился асфальт, водители не могут выяснить, как выбраться из горячей ловушки.

На Гражданском кипяток заливает припаркованные машиныНа Гражданском кипяток заливает припаркованные машины

На Гражданском кипяток заливает припаркованные машины

На Гражданском кипяток заливает припаркованные машины

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: гражданский проспект , коммунальная авария , новости питера , новости спб
Категории: Картина дня Происшествия

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