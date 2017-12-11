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На Тульской улице в результате прорыва трубы женщина получила серьезные ожоги всего тела
Сегодня, 7:50
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lesjasap
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На Тульской улице в результате прорыва трубы женщина получила серьезные ожоги всего тела

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В Центральном районе прорыв трубы с горячей водой привел к госпитализации петербурженки.

Как сообщает “Петербургский дневник”, в Центральном районе Петербурга 10 декабря из-за прорыва трубы с кипятком пострадала женщина. Инцидент произошел по Тульской улице у дома номер семь.
 
Известно, что на магистрали с горячим водоснабжением лопнула труба. Воды стала вытекать на тротуар и задела петербурженку, которая проходила мимо. По словам представителей организации “Теплосеть СПб”, авария затонула внутриквартальную сеть. На месте происшествия работали сотрудники коммунальных служб и аварийно-спасательная бригада. Отметим, сбоя в теплоснабжении близлежащих домов не было. 
 
Пострадавшая получила ожоги 40 процентов тела. В настоящее время женщина госпитализирована в НИИ “Скорой помощи”.
Теги: горячая вода , кипяток , ожоги , прорыв трубы , тульская улица , центральный район
Категории: Происшествия Новости СПб

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