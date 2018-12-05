Видео: на Обуховской обороне столкнулись четыре автомобиля

Один из автомобилей сбил дорожный знак.

В четверг, 28 февраля, в Невском районе Санкт-Петербурга произошло массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на проспекте Обуховской обороны. На участке дороге столкнулись четыре автомобиля. В ролике видно, как возле тротуара стоят участники аварии, а неподалеку виднеется сбитый дорожный знак. Предположительно, инцидент обошелся без жертв, и автомобилисты ожидают сотрудником ГИБДД. Остальные подробности аварии уточняются.



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Видео: Piter.TV