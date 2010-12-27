В Петербурге задержали мужчину за кражу коллекции из 3500 машинок

В списке похищенного также значатся сотни наручных часов и медаль за оборону Ленинграда.

Полиция Петербурга задержала 38-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении квартиры на Апрельской улице. Инцидент произошел в середине декабря 2018 года. Общая сумма ущерба составляет более миллиона рублей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Из материалов дела следует, что грабитель проник в квартиру потерпевших и вынес оттуда мебель с посудой, двухкамерный холодильник, стационарный телефон, коллекцию моделек различных автомобилей в количестве 3500 штук, 300 мужских и женских наручных часов, десятки спортивных кубков и медалей. Кроме того, добычей злоумышленника стали государственные награды за оборону Ленинграда и доблестный труд в Великую Отечественную войну.

Оперативникам уголовного розыска 66-го отдела полиции Красногвардейского УМВД удалось выследить преступника. Похищенные вещи были частично возвращены законным владельцам.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Мужчина ранее был судим за наркотики, разбой и кражу. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе "Кресты".

Ранее мы писали, что петербургские полицейские раскрыли кражу десятилетней давности.

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