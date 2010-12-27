Петербургские полицейские раскрыли кражу десятилетней давности

Ограбление произошло 27 июля 2009 года.

Петербургским полицейским удалось раскрыть кражу, которая была совершена почти десять лет назад. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и области.

Инцидент произошел 27 июля 2009 года на пересечении набережной реки Мойки и Лебяжьей канавки. Двое неизвестных разбили стекла в машине Nissan Murano и похитили у петербурженки дипломат с деньгами. По словам потерпевшей, грабители вдобавок еще и избили ее. Оба преступника скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Накануне спустя почти 10 лет правоохранители задержали 48-летнего мужчину. Его обвиняют в совершении этого преступления. Ранее по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее мы писали, что африканец украл у петербурженки почти 4 млн рублей.

Фото: Piter.TV