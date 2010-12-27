Африканец украл у петербурженки почти 4 млн рублей

Женщина приютила у себя иностранца и развлекалась с ним четыре дня.

Накануне в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила, что ее ограбил иностранец. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 23-летний мужчина приехал из Нигерии. Она решила приютить его у себя в квартире. Спустя четверо суток, ранним утром 8 февраля, молодой человек исчез, прихватив с собой 3,6 млн рублей и смартфон iPhone 7.

В настоящий момент вор задержан. У него не оказалось регистрации в России. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее мы писали, что воры похитили снегоход за 1,1 млн рублей у пенсионера в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV