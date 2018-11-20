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Воры похитили снегоход за 1,1 млн рублей у пенсионера в Выборгском районе
Сегодня, 11:58
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KaterinaKono13

Воры похитили снегоход за 1,1 млн рублей у пенсионера в Выборгском районе

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В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В минувший вторник, шестого февраля, в Выборгском районе, в садоводческом некоммерческом товариществе "Карелия Педиатрическая" в селении "Победа" у местного жителя украли снегоход, стоимость которого оценивается в 1,1 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство "Ivyborg.ru".

Как рассказал мужчина, несколько незнакомцев залезли к нему на участок, после чего украли у него снегоход BRP Lynx 49 Ranger 600 (2014 года выпуска) из помещения сарая. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража". 

В настоящее время по данному факту проводится расследование, разыскиваются преступники. 

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru" 

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Категории: Выборг, Новости Выборгского района, Лента новостей, Происшествия,

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