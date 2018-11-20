Воры похитили снегоход за 1,1 млн рублей у пенсионера в Выборгском районе

В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В минувший вторник, шестого февраля, в Выборгском районе, в садоводческом некоммерческом товариществе "Карелия Педиатрическая" в селении "Победа" у местного жителя украли снегоход, стоимость которого оценивается в 1,1 млн рублей. Об этом сообщает информационное агентство "Ivyborg.ru".

Как рассказал мужчина, несколько незнакомцев залезли к нему на участок, после чего украли у него снегоход BRP Lynx 49 Ranger 600 (2014 года выпуска) из помещения сарая. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

В настоящее время по данному факту проводится расследование, разыскиваются преступники.

Источник: информационное агентство "Ivyborg.ru"