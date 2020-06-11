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В Москве росгвардейцы грозились подбросить мужчине наркотики из-за громкой музыки

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Наряд вызвала соседка мужчины, которой не понравилась громкость музыки. Все происходящее сняла камера, установленная в квартире у мужчины.

В Москве приехавшие на вызов двое служителей правопорядка угрожали мужчине.

Телеграм-канал "Подъем" опубликовал видео и сообщил подробности инцидента, который произошел в одной из московских квартир. Под видео сообщается, что пожилой соседке молодого мужчины не понравилась громкая музыка молодого мужчины, и она позвонила в полицию. По вызову приехала два сотрудника Росгвардии. 

Двое мужчин в форме Росгвардии вели себя агрессивно и угрожали мужчине. Один из них грозился подбросить наркотики и отправить в тюрьму хозяина квартиры. Все происходящее сняла видеокамера, установленная в квартире у мужчины.

Сейчас стало известно, что росгвардейца наказали, выписав дисциплинарное наказание.

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Видео: "Подъем"

 

Теги: беспредел, криминал, новости москвы, правосудие, росгвардия подбросила наркотики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:52

нехрен громко музон включать, у нас тоже соседи басы так включают, что пол дрожит. и никакой управы на них нет

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