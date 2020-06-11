В Москве росгвардейцы грозились подбросить мужчине наркотики из-за громкой музыки

В Москве приехавшие на вызов двое служителей правопорядка угрожали мужчине.
Телеграм-канал "Подъем" опубликовал видео и сообщил подробности инцидента, который произошел в одной из московских квартир. Под видео сообщается, что пожилой соседке молодого мужчины не понравилась громкая музыка молодого мужчины, и она позвонила в полицию. По вызову приехала два сотрудника Росгвардии.
Двое мужчин в форме Росгвардии вели себя агрессивно и угрожали мужчине. Один из них грозился подбросить наркотики и отправить в тюрьму хозяина квартиры. Все происходящее сняла видеокамера, установленная в квартире у мужчины.
Сейчас стало известно, что росгвардейца наказали, выписав дисциплинарное наказание.
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Видео: "Подъем"
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нехрен громко музон включать, у нас тоже соседи басы так включают, что пол дрожит. и никакой управы на них нет