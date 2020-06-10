СК проверяет обстоятельства задержания двух женщин в парке Сургута

В сети опубликовано видео того самого задержания.

Следком проверит информацию о грубом задержании женщины, которая загорала в парке Сургута.

Ранее по соцетям разлетелось видео, в котором женщина сняла на видео грубое задержание ее подруги. Данное видео вызвало гнев у пользователей соцсетей. В ответ на это в сети появилось видео с камеры регистратора полицейского, которого обвиняют в грубости и насилии. На данном видео сотрудник полиции подходит к двум женщинам в купальниках и вежливо просит их покинуть парк. В противном случае ему придется вызвать наряд полиции и доставить нарушителей самоизоляции в отдел полиции для составления административного протокола. И дает загорающим время собраться. На видео время 15.25.

В 15.35 полицейский снова подходит и предлагает женщинам уйти из парка. В 16.18 просьба повторяется. В 16.33 женщины собираются уйти, но полицейский их не отпускает, так как вот-вот должен подъехать наряд полиции и доставить нарушительниц в отдел полиции. В этот момент женщины включают камеру и начинают кричать. При этом одна из них толкает полицейского, срывает камеру-регистратор. В один из моментов видео отчетливо видно, что женщина несколько раз пинает стража порядка.

Следственные органы по данному факту поводят проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Следственным отделом по городу Сургут следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по сведениям, размещенным в средствах массовой информации, о применении сотрудниками полиции физической силы при задержании сургутянок в городском парке "За Саймой" организована процессуальная проверка. СУ СК РФ по ХМАО –Югре

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: Опер слил