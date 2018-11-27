Песков: Канада должна предать правосудию приглашенного в парламент нациста Хунку

Он отметил, что в преступлениях нацистов нет никакого срока давности.

Канада должна предать правосудию приглашенного в парламент нациста Ярослава Хунку. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле слышали заявления Польши о том, что они собираются инициировать вопрос преследования по закону бывшего эсэсовца. Песков отметил, что в таких преступлениях нет никакого срока давности. Он также добавил, что в данной ситуации вряд ли есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".

Ранее Захарова заявила, что заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией.

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