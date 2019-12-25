В России конституционные суды регионов будут упразднены до 1 января 2023 года. Об этом сказано в поправке к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей. Её накануне одобрила комиссия Госдумы по государственному строительству и законодательству.
Авторы данной поправки - депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Отмечается, что до 1 января 2023 года всё делопроизводство в региональных конституционных судах должно быть закончено или по всем делам должны быть приняты решения.
При этом с 1 января 2023 года в Конституционные суды больше не будут назначаться судьи.
Отмечается, что дальше регионы смогут решать вопрос о создании конституционных советов, которые будут действовать при законодательных органах власти субъекта.
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